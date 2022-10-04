محافظ الليث يرأس اجتماع المجلس المحلي.. هذا ما تمت مناقشته

نوَّه محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني بالدَّعم اللامحدود والاهتمام والرعاية التي تقدمها القيادة الحكيمة، أعزَّها الله، في شتى المجالات، وخاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، مؤكدًا على الدور الهام للجميع في رفع مستوى الخدمات بما يحقّق رؤية 2030.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماع المجلس المحلي في جلسته الثالثة من دورته السادسة، بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس.
ونُوقش خلال الاجتماع عدد من الموضوعات والمشروعات التنموية المدرجة على جدول الأعمال.
فيما حث "الزهراني" الجميع على بذل الجهود والعمل على المتابعة والتنفيذ وفقًا للتوجيهات الحكيمة.
وبيّن أنَ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان؛ يوليان اهتمامًا بالغًا بالرقي بالخدمات التي تقدم للمواطن وتحسّن من البنية التحتية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بما صدر من توصيات خلال الجلسة.