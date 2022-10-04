محافظ الليث يرأس اجتماع المجلس المحلي.. هذا ما تمت مناقشته

نوَّه محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني بالدَّعم اللامحدود والاهتمام والرعاية التي تقدمها القيادة الحكيمة، أعزَّها الله، في شتى المجالات، وخاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، مؤكدًا على الدور الهام للجميع في رفع مستوى ‏الخدمات بما يحقّق رؤية ‏2030.