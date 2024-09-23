أبوعريش تحتفي باليوم الوطني.. حفل مميز يجسد الفخر والاعتزاز بالمملكة
شهد محافظ أبوعريش شاهر بن شهاب الجنفاوي، مساء أمس، الحفل الرئيسي لاحتفالات اليوم الوطني الـ94 بأبوعريش، بحضور مديري الدوائر الحكومية والأمنية والمشايخ والأعيان والأهالي بالمحافظة.
بدأ الحفل بكلمة المحافظ رفع في مستهلها التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، عقب ذلك ألقيت قصيدة وطنية بهذه المناسبة.
صاحب الحفل أوبريت وطني، شارك فيه عدد من الفنانين والعارضين من أبناء المحافظة متلائمة مع المناسبة، وذلك في ملعب التعليم بالمحافظة.
وتضمّن الحفل الذي حضره جمع غفير من أهالي وزوار المحافظة، حزمةً من الفعاليات، والهدايا حيث توشَّحت أركان المقر باللونين الأبيض والأخضر.
وأكَّد محافظ أبوعريش أن هذه المناسبة الغالية تأتي والمملكة تعيش في أمن وأمان ورخاء واستقرار، مشيدًا بشعار اليوم الوطني السعودي الـ94 "نحلم ونحقق"، الذي يعكس مسيرة النهضة التنموية السابقة والنظرة المستقبلية.