"تعليم سراة عبيدة" يحتفل باليوم الوطني الـ94 بمشاركة طلابية واسعة

رعى ناصر بن محمد آل عائض، وكيل محافظ سراة عبيدة، اليوم الأربعاء احتفال إدارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين.
جاء ذلك بحضور محافظ الفرشة، ورئيس مركز الربوعة، ومدير التعليم الدكتور حسن العلكمي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.
وتضمنت فقرات الحفل مشاركة طلاب وطالبات المدارس بعدد من الفقرات، التي تغنت بحب الوطن والاعتزاز به وبقادته، والفخر بتاريخه المجيد وتراثه الغني، وإنجازاته المشهودة في شتى المجالات.
وشارك وكيل محافظ سراة عبيدة، ومدير التعليم، وعدد من الحضور والطلاب، في الفنون الشعبية والأوبريت المعد بهذه المناسبة، بعنوان "أنا الوطن".
فيما رفع مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة -أعزها الله- بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94.
وأشاد "آل عائض" بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عناية واهتمام ودعم سخي للتعليم، مقدمًا شكره لوزارة التعليم على تطوير منظومة التعليم؛ لمواكبة وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة (رؤية السعودية 2030م).
وأكد "آل عائض" أهمية تنظيم مثل هذه الاحتفالات الوطنية، وقدم شكره وتقديره للقائمين على هذا الاحتفاء؛ لما شاهده من تنظيم وأداء مميز للطلاب والطالبات.