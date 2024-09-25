"تعليم سراة عبيدة" يحتفل باليوم الوطني الـ94 بمشاركة طلابية واسعة

وتضمنت فقرات الحفل مشاركة طلاب وطالبات المدارس بعدد من الفقرات، التي تغنت بحب الوطن والاعتزاز به وبقادته، والفخر بتاريخه المجيد وتراثه الغني، وإنجازاته المشهودة في شتى المجالات.