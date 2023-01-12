"تنمية فرشة تهامة" تقدّم عددًا من البرامج والفعاليات المتنوعة للأيتام

تواصل جمعية التنمية الأهلية في مركز الفرشة بتهامة قحطان، تقديم عدد من البرامج والفعاليات المتنوعة للأيتام.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية متعب اليزيدي، اليوم الخميس: إن البرامج والفعاليات تهدف إلى تطوير الأيتام مهاريًّا وقيميًّا في بيئة مهيأة وجاذبة؛ حيث تضمنت عقد ورش عمل لتعلم كيفية بناء الخطة وفق الأدلة للتعامل مع اليتيم، واستعراض بعض النماذج والبيانات المساعدة وكيفية استخدامها.
وأضاف "اليزيدي" أن الجمعية نظمت 40 دورة تدريبية بالتعاون مع نادي "عناية" لرعاية الأيتام لـ50 مستفيدًا، بمشاركة القطاع الصحي وفرع الهلال الأحمر بالمركز، فيما جرى تنفيذ عدد من الأنشطة التطبيقية في المجال المهاري والرياضي والاجتماعي.