"تنمية فرشة تهامة" تقدّم عددًا من البرامج والفعاليات المتنوعة للأيتام

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية متعب اليزيدي، اليوم الخميس: إن البرامج والفعاليات تهدف إلى تطوير الأيتام مهاريًّا وقيميًّا في بيئة مهيأة وجاذبة؛ حيث تضمنت عقد ورش عمل لتعلم كيفية بناء الخطة وفق الأدلة للتعامل مع اليتيم، واستعراض بعض النماذج والبيانات المساعدة وكيفية استخدامها.