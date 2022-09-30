"بنك التنمية الاجتماعية" بنجران يُدشن فعالية "سوق الدار2" للأسر المنتجة بشرورة

ويوجد أنواع مختلفة من المأكولات التي تم عرضها، حيث جهزت كل أسرة منتجاتها التي أعدتها بالمنزل ووضعتها في حافظات لبيعها، بالإضافة إلى بيع بعض المأكولات المغلفة. وسط توقعات بتضاعف المردود المادي مع تضاعف عدد الزوار في الأيام المقبلة.