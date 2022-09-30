"بنك التنمية الاجتماعية" بنجران يُدشن فعالية "سوق الدار2" للأسر المنتجة بشرورة

دشن محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي فعاليات سوق الدار الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني 92، بالمحافظة، بهدف إبراز ما تزخر به المحافظة من إمكانات مختلفة طبيعية وثقافية وتراثية.
وتفصيلاً، أوضح مدير بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة نجران "محفوظ عسيري" أن فعالية سوق الدار مشاركة مجتمعية من بنك التنمية الاجتماعية لإنفاذ الأسر المنتجة حول المملكة بعدد ٩٢ فعالية احتفالاً باليوم الوطني السعودي بما يتسق مع دور بنك التنمية التمكيني لهم.
وأضاف "عسيري": كافة الأسر المنتجة تم تأهيلهم للمشاركة ببرنامج تدريبي قبل المشاركة ويشمل (مفهوم التسويق في الفعاليات ومهارات التغليف وأهميتها للمنتج والمشروع وكذلك تسعير المنتجات ومهارات عرضها) لرفع استعدادهم للمشاركة وأيضا توفير نقاط بيع لهم لتسهيل عمليات البيع خلال الفعاليات.
وتشارك في هذه الفعالية أكثر من 15 أسرة منتجة تعرض أنشطتها المختلفة.
وتم تخصيص منافذ بيع مجهزة ومهيأة لمشاركة الأسر المنتجة لعرض منتجاتها من الأسر المنتجة والحرفية، بالإضافة إلى رُكن بنك التنمية الاجتماعية وركُن مركز "دلني للأعمال" لتقديم كافة البرامج التأهيلية والاستشارات لزوار الفعالية.
وقام بنك التنمية الاجتماعية بوضع خطة ميدانية لتشجيع الأسر المنتجة وذلك من خلال توفير وسيلة فعالة لإيصال منتجاتها إلى المتسوقين داخل المهرجان.
ويوجد أنواع مختلفة من المأكولات التي تم عرضها، حيث جهزت كل أسرة منتجاتها التي أعدتها بالمنزل ووضعتها في حافظات لبيعها، بالإضافة إلى بيع بعض المأكولات المغلفة. وسط توقعات بتضاعف المردود المادي مع تضاعف عدد الزوار في الأيام المقبلة.
وأوضحت المشاركة من إحدى الأسر المنتجة "إن المهرجان ساهم في زيادة واستقطاب شريحة المتسوقين المهتمين بمنتجاتهن من العطور والبخورات".
وأكدت مشاركة من أسرة أخرى: "إن هذه الفعاليات وفرت فرصة ملائمة لتحقيق العوائد الربحية المجزية إلى جانب اكتساب المهارات والخبرات".
الجدير بالذكر أن هذه الفعالية انطلقت رسمياً في 36 مدينة بعدد 92 فعالية موزعة على جميع مناطق السعودية تزامناً مع ذكرى اليوم الوطني الـ92.