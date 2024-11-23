الرياض تستضيف اللقاء الثالث والعشرين لمدراء عموم الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق

برعاية نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة عبدالله بن مستور آل مرزوق، استضافت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض اللقاء الثالث والعشرين لمدراء عموم الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق خلال الفترة 19-21نوفمبر 2024م.
ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة التوسع في الطاقة الاستيعابية وتطوير منصة التدريب الأهلي ومناقشة التحديات الحالية والمتوقعة ومتابعة سير التدريب والاستعدادات للاختبارات النهائية.
كما يصاحب اللقاء دورة تدريبية بعنوان تمكين الذكاء الاصطناعي في الأعمال.
وعبّر مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد، عن سعادته باستضافة هذا اللقاء مضيفاً: "نتطلع إلى أن يسهم هذا اللقاء في تقديم توصيات عملية تسهم في تحقيق المستهدفات، ونعمل معًا لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وطموحات مجتمعنا".
وتابع: "أود أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا اللقاء، وأشكر الزملاء على حضورهم ومشاركتهم، ونتطلع إلى مخرجات مثمرة تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة".