الرياض تستضيف اللقاء الثالث والعشرين لمدراء عموم الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق

وعبّر مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد، عن سعادته باستضافة هذا اللقاء مضيفاً: "نتطلع إلى أن يسهم هذا اللقاء في تقديم توصيات عملية تسهم في تحقيق المستهدفات، ونعمل معًا لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وطموحات مجتمعنا".