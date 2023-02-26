الطائف.. إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالمنطقة تحتفل بيوم التأسيس

وأكد مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الدكتور ياسر بن حسن بابعير أن الاحتفال بهذه المناسبة الغالية هو تخليد لذكرى عظيمة في النفوس بدأها المؤسس الإمام محمد بن سعود -رحمه الله - وجهوده في تأسيس هذا الكيان العظيم، وما سار عليه ملوك هذه الدولة إلى وقتنا الحاضر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله -، الذي تشهد المملكة فيه تقدماً ملحوظاً في كل الميادين.