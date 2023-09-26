محافظ سراة عبيدة يرعى احتفال اليوم الوطني الـ93 بثانوية "الفيصل"

فيما أكّد "العلكمي" حرصَ وزارة التعليم على تنظيم مثل هذه الاحتفالات الوطنية بجميع المدارس؛ إيمانًا بأهمية استشعار الأبناء والبنات لنعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار الذي تعيشه هذه البلاد المباركة، بعد توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وما يجب عليهم تجاه الوطن من الجد والاجتهاد والبذل والعطاء لتكون رايته خفاقةً في كل المحافل المحلية والدولية.