محافظ سراة عبيدة يرعى احتفال اليوم الوطني الـ93 بثانوية "الفيصل"

شهد محافظُ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، اليوم الثلاثاء، احتفالَ ثانوية الأمير خالد الفيصل، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين.
جاء ذلك بحضور مدير التعليم الدكتور حسن بن محمد العلكمي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، فالقرآن الكريم، بعد ذلك رفع مديرُ التعليم في محافظة سراة عبيدة، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، أعزها الله، بمناسبة اليوم الوطني.
وأشاد "آل محضي" بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عنايةٍ واهتمام ودعم سخي للتعليم.
وقدم شكرَه لوزارة التعليم على تطوير منظومة التعليم؛ لمواكبة وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030م.
فيما أكّد "العلكمي" حرصَ وزارة التعليم على تنظيم مثل هذه الاحتفالات الوطنية بجميع المدارس؛ إيمانًا بأهمية استشعار الأبناء والبنات لنعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار الذي تعيشه هذه البلاد المباركة، بعد توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وما يجب عليهم تجاه الوطن من الجد والاجتهاد والبذل والعطاء لتكون رايته خفاقةً في كل المحافل المحلية والدولية.
فيما تضمّنت فقراتُ الحفل قصيدةً وطنية من نظم وإلقاء الشاعر حامد بن سمحة، الذي تغنّى بحب الوطن والاعتزاز به وبقادته، والفخر بتاريخه المجيد وتراثه الغني وإنجازاته المشهودة في شتى المجالات.
ومن جهته أكّد محافظ سراة عبيدة أن مناسبة الاحتفال باليوم الوطني، فرصة ليتعرف أبناؤنا الطلاب على ما قدّمته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لتطوير التعليم والنهوض بالعملية التعليمية؛ للوصول إلى مصافّ الدول المتقدّمة، وتعزيز معنى الوطنية لدى الناشئة.
وفي ختام الحفل شارك محافظُ سراة عبيدة، ومدير التعليم، الطلابَ في عدد من الفنون الشعبية والأوبريت المعدّ بهذه المناسبة، بعنوان "نحلم ونحقّق".