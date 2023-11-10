للمرة الثانية.. مستشفى قوى الأمن بمكة يحصل على تجديد اعتماد "CBAHI"

حصل برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة على تجديد اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «CBAHI»، للمرة الثانية ولمدة ثلاثة أعوام مقبلة، بعد اجتياز متطلبات ومعايير الجودة والسلامة المعتمدة من المركز.
وتفصيلاً، يأتي هذا الاعتماد تأكيداً على جهود الخدمات الطبية المستمرة في وزارة الداخلية وحرصها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي الوزارة وذويهم وتطبيق أفضل المعايير العالمية والمحلية، لنظم المعالجة والخدمة الصحية والإجراءات الإدارية، والتي تهدف إلى تسهيل سير العمل وخدمة المرضى والمراجعين بفاعلية كبيرة ومستوى عالٍ.