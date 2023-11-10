للمرة الثانية.. مستشفى قوى الأمن بمكة يحصل على تجديد اعتماد "CBAHI"

وتفصيلاً، يأتي هذا الاعتماد تأكيداً على جهود الخدمات الطبية المستمرة في وزارة الداخلية وحرصها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي الوزارة وذويهم وتطبيق أفضل المعايير العالمية والمحلية، لنظم المعالجة والخدمة الصحية والإجراءات الإدارية، والتي تهدف إلى تسهيل سير العمل وخدمة المرضى والمراجعين بفاعلية كبيرة ومستوى عالٍ.