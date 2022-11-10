جمعية ابتسم و"صحة القنفذة" توقعان اتفاقية شراكة لخدمة مرضى الفم والأسنان

بمقر جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية، تم توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين صحة القنفذة وجمعية ابتسم للتعاون المشترك في تقديم الخدمات العلاجية والبرامج التوعوية في مجال صحة الفم والأسنان، وذلك بحضور مدير الشراكة المجتمعية بصحة القنفذة إبراهيم المتحمي نيابة عن مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري ورئيس جمعية ابتسم الدكتور أيمن محمد نوح والمدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز فتني.