وزير "الإسلامية" يزور الشيخ صالح الفوزان بمنزله بالرياض

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء اليوم الخميس الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، وذلك في منزله بالعاصمة الرياض، للاستئناس بتوجيهاته، في إطار الزيارات الدورية التي يحرص على تكرارها والمداومة عليها الوزير "آل الشيخ".