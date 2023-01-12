وزير "الإسلامية" يزور الشيخ صالح الفوزان بمنزله بالرياض

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء اليوم الخميس الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، وذلك في منزله بالعاصمة الرياض، للاستئناس بتوجيهاته، في إطار الزيارات الدورية التي يحرص على تكرارها والمداومة عليها الوزير "آل الشيخ".
وفي التفاصيل، استعرض الوزير "آل الشيخ" الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بالدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال وتنفيذ البرامج العلمية والتوعوية المختلفة.
وشكر الوزير "آل الشيخ" العلامة الفوزان على توجيهاته السديدة وتحفيزه المستمر لكافة أبنائه الدعاة والعاملين في قطاعات الدعوة في مملكتنا الغالية، منوهاً بالمكانة التي يتبوؤها العلماء الكبار في توجيه الدعاة ونصحهم وتعليمهم الخير وما يحقق رسالة الدعوة وفق منهج النبوة.
من جانبه، أشاد الشيخ الفوزان بالجهود التي تقدمها الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها والدعوة إلى الله وتبصير الناس بأمور دينهم والذي أكد أنه عمل جليل ومسؤولية عظيمة ينبغي القيام بها وفق ما يحقق المصالح الشرعية.
وحضر اللقاء المستشار بمكتب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن علي العبداللطيف.