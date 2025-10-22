بيئة الليث تردم بئرًا مكشوفة في مركز بني يزيد ضمن جهودها لحماية الأرواح والممتلكات

وأضاف المهابي أن المكتب يولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا لما تمثله الآبار المكشوفة من خطرٍ مباشر على الأرواح، لا سيما في المناطق القريبة من التجمعات السكانية والمزارع، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي بئر مكشوفة أو مهجورة عبر قنوات التواصل الرسمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، للمساهمة في سرعة معالجتها وتفادي وقوع الحوادث، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز السلامة المجتمعية وحماية البيئة.