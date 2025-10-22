بيئة الليث تردم بئرًا مكشوفة في مركز بني يزيد ضمن جهودها لحماية الأرواح والممتلكات

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، بالتعاون مع بلدية غميقة ومركز بني يزيد ومخفر شرطة غميقة، أعمال ردم بئر مكشوفة وغير مرخصة في مركز بني يزيد، وذلك ضمن الجهود المشتركة لحماية الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر التي تشكلها الآبار المكشوفة على السكان والمارة.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لحملة الوزارة لمعالجة أوضاع الآبار المكشوفة والمهجورة في مختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا أن فرق المكتب تتابع البلاغات الميدانية بشكل مستمر وتعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحقيقًا لأعلى معايير السلامة العامة.
وأضاف المهابي أن المكتب يولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا لما تمثله الآبار المكشوفة من خطرٍ مباشر على الأرواح، لا سيما في المناطق القريبة من التجمعات السكانية والمزارع، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي بئر مكشوفة أو مهجورة عبر قنوات التواصل الرسمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، للمساهمة في سرعة معالجتها وتفادي وقوع الحوادث، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز السلامة المجتمعية وحماية البيئة.