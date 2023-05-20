مؤتمر "الإبداع في التعليم والقيادة التربوية" ينطلق اليوم بجامعة دار الحكمة

كما ناقشت دور البحث العلمي في الرقي بالمنظومة التعليمية، إلى جانب تفعيل الشراكات بين الجامعات والتعليم العام، ووسائل تحقيق التكامل بين أقطاب العملية التعليمية في سائر مؤسسات التعليم. وقد جسدت جميع أهداف المؤتمر أهداف الرؤية الوطنية 2030 التي تسعى إلى تطوير التعليم ومواكبة تطوراته، واستلهام أحدث تجاربه المميزة على المستوى المحلي والعالمي، وخصوصًا قد حققت المملكة المراكز الأولى عالميًا في مجال التعليم.