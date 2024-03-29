أمانة الرياض تتوج فريق "ليستر" بكأس بطولتها الرمضانية الـ19 لكرة القدم

وتعد هذه المشاركة الثالثة لفريق ليستر سيتي الذي تأسَّس عام 1438هـ، وكان في الموسم الأول لمشاركته قد خرج من التصفيات التمهيدية، وفي الموسم الماضي نجح في إعادة ترتيب صفوفه وتمكن من حصد البطولة الـ18، ثم وصل في هذا الموسم للنهائي الذي توّج في ختامه بكأس البطولة للمرة الثانية على التوالي.