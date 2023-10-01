"أمانة المدينة" تحصل على شهادة التميز بالمؤشر العالمي P3M3 والأيزو 9001

حصلت أمانة منطقة المدينة المنورة على شهادة التميز من المستوى الأول في المؤشر العالمي (P3M3)، لنضج إدارة المشاريع والوعي المؤسسي، والتي تمنح من قِبَل معهد أكسليوس (AXELOS) البريطاني للقطاعات والجهات الممتثلة لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع؛ لتكون بذلك الأمانة أول جهة تحصل على مستوى القطاع البلدي في أمانات المناطق، على هذه الشهادة الدولية لقياس نضج أعمال إدارة المشاريع في المنظمات.