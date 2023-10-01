"أمانة المدينة" تحصل على شهادة التميز بالمؤشر العالمي P3M3 والأيزو 9001

حصلت أمانة منطقة المدينة المنورة على شهادة التميز من المستوى الأول في المؤشر العالمي (P3M3)، لنضج إدارة المشاريع والوعي المؤسسي، والتي تمنح من قِبَل معهد أكسليوس (AXELOS) البريطاني للقطاعات والجهات الممتثلة لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع؛ لتكون بذلك الأمانة أول جهة تحصل على مستوى القطاع البلدي في أمانات المناطق، على هذه الشهادة الدولية لقياس نضج أعمال إدارة المشاريع في المنظمات.
ويأتي حصول أمانة المدينة على هذا التميز؛ نظير ما توليه في العمل المؤسسي من حوكمة بأدلة ومرجعيات ومنهجيات مجربة ومعتمدة عالميًّا ومحليًّا؛ حيث يغطي تقييم الـP3M3، مدى نضجها في إدارة المشاريع من خلال ثلاثة محاور رئيسية تَمثلت في الحوكمة المؤسسية والمنهجيات المعتمدة والأنظمة الإلكترونية.
وحصلت "الأمانة" على شهادة الأيزو العالمية (9001) في إدارة المشاريع بمسار إدارة الجودة، والتي تُمنَح بناءً على تقييم مقيّم خارجي معتمد لقياس مدى امتثال مكتب إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع بأمانة المنطقة لمعايير ISO في إدارة الجودة المؤسسية.
ويأتي حصولها على شهادة الآيزو إلى جانب الـ(P3M3)؛ تأكيدًا لسعيها نحو تقديم خدمات متكاملة بدقة وكفاءة عاليتين، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة، وفي إطار سعيها الدائم إلى تطوير أدائها وحوكمة عملياتها وفق أفضل الممارسات المتبعة في نطاق عملها وإشرافها؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.