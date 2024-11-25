"تقنية رماح" توقع مذكرة تعاون مع شركة "بحر العرب" لتأهيل 10,000 متدرب

وقّعت الكلية التقنية برماح مذكرة شراكة مجتمعية مع شركة بحر العرب، ويأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ برنامج تدريبي طموح يستهدف تأهيل 10,000 متدرب على مستوى المملكة لاكتساب مهارات استخدام برنامج “سماك” المحاسبي، مما يُسهم في تطوير المهارات المهنية للمتدربين ويفتح أمامهم آفاقًا وظيفية تتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وفي التفاصيل، تهدف الكلية التقنية برماح من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز دورها في تطوير وتوظيف الكفاءات الوطنية، حيث تسعى دائمًا إلى استثمار فرص الشراكات التي تخدم المتدربين والمجتمع على حد سواء.
وتعد شركة بحر العرب من الشركات الرائدة التي لها إسهامات كبيرة في مجال الخدمة المجتمعية، ويأتي هذا التعاون وفق الرؤى والأهداف المشتركة بهدف تعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع.
وتُجسد هذه الشراكة نموذجًا عمليًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بما يخدم التنمية المستدامة ويُسهم في تلبية متطلبات سوق العمل المتجددة.