"تقنية رماح" توقع مذكرة تعاون مع شركة "بحر العرب" لتأهيل 10,000 متدرب

وفي التفاصيل، تهدف الكلية التقنية برماح من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز دورها في تطوير وتوظيف الكفاءات الوطنية، حيث تسعى دائمًا إلى استثمار فرص الشراكات التي تخدم المتدربين والمجتمع على حد سواء.