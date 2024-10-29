ممثل التعليم العالي التشادي يُثمن جهود الندوة العالمية في الارتقاء بالشباب

هنأ ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور حسن بوبا جمعة، مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي على جهوده المبذولة في خدمة الشباب التشادي في مختلف المجالات العلمية مؤكداً أن ذلك يسهم في صقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتساعدهم على التفوق العلمي والمعرفي.
وتفصيلاً، جاء ذلك في اختتام فعاليات ملتقى "بناء" لطلاب المنح الدراسية الذي أقامه مكتب الندوة العالمية في تشاد بمقره بالعاصمة أنجمينا لصالح طلاب الجامعات المختلفة بالتعاون مع مركز مدارات المعرفة للتدريب.
واستمر الملتقى مدة ثلاثة أيام، وكان من ضمن فقراته: المحاضرات والندوات، والدورات، والمسابقات الثقافية واستعراض المواهب وتنمية المهارات، وورشة التخطيط الاستراتيجي، وحلقات حوارية وأنشطة رياضية.
وشكر مكتب الندوة العالمية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التشادية على تعاونها المستمر مع الندوة في برامجها الشبابية وثمن عطاء المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً في دعمها لكل ما يرتقي بالشباب ويسهم في بناء مستقبلهم وأوطانهم .