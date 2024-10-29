ممثل التعليم العالي التشادي يُثمن جهود الندوة العالمية في الارتقاء بالشباب

هنأ ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور حسن بوبا جمعة، مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي على جهوده المبذولة في خدمة الشباب التشادي في مختلف المجالات العلمية مؤكداً أن ذلك يسهم في صقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتساعدهم على التفوق العلمي والمعرفي.