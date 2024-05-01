محافظ القويعية يُدشِّن فعاليات أسبوع البيئة 2024م ويُكرِّم الشخصيات البيئية

دشَّن محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر في مكتبه بديوان المحافظة الأحد الماضي "أسبوع البيئة 2024م"، بحضور وكيل المحافظة عزام بن عبدالرحمن المقرن، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة محمد بن عبدالرحمن الختلان، وعدد من منسوبي المكتب.