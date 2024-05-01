محافظ القويعية يُدشِّن فعاليات أسبوع البيئة 2024م ويُكرِّم الشخصيات البيئية

دشَّن محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر في مكتبه بديوان المحافظة الأحد الماضي "أسبوع البيئة 2024م"، بحضور وكيل المحافظة عزام بن عبدالرحمن المقرن، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة محمد بن عبدالرحمن الختلان، وعدد من منسوبي المكتب.
وكرم "ابن معمر" الشخصيات البيئية بالمحافظة لعام 2024م، وهم: بداح بن عبدالله البداح، وعبدالله بن خضران العتيبي، وعبدالحكيم بن سعد الحامد، وإبراهيم بن محمد الهويمل.
ووزار وكيل المحافظة عزام المقرن مع عدد من رؤساء الدوائر الحكومية جناح مبادرة التوعية البيئية في مول القويعية، الذي يقام بتنظيم مكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمحافظة لمدة 7 أيام، ويقدم توزيعات وتوعية بيئية ومرسمًا للأطفال، إضافة لهدايا للزوار.