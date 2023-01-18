"خيركم" لتحفيظ القرآن الكريم تحصل على شهادتَيْ "أيزو"

هذا، وكانت "خيركم" قد أعلنت الشهر الماضي أن حصاد العام تُوّج بتخريج 1655 حافظًا وحافظة لكتاب الله، وهو الرقم الأكبر على مستوى السعودية، والثالث عالميًّا.