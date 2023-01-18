"خيركم" لتحفيظ القرآن الكريم تحصل على شهادتَيْ "أيزو"

حصلت جمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن الكريم بجدة على شهادتَي المواصفة القياسية الدولية (أيزو)، الأولى في نظام إدارة المؤسسات التعليمية ISO 21001:2018، والثانية شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015؛ لتكون بذلك أول جمعية تعليمية في السعودية حاصلة على الأيزو 21001.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي: "حصلنا على هاتين الشهادتين بفضل الله أولاً، ثم بتبنّي ونشر ثقافة الجودة والتميز في الجمعية، التي تتمثل في الفكر وأسلوب وإجراءات العمل.
وتضمنت أهداف الجمعية الاستراتيجية هدف (تحقيق معايير التميز المؤسسي). ولتحقيق هذا الهدف وضعت الجمعية نصب عينيها أهمية الحصول على شهادات التميز العالمية، والمشاركة في جوائز التميز المختلفة، واختيار ما يتناسب منها مع رسالة وأهداف الجمعية في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه.
وأعرب رئيس "خيركم" عن شكره لفريق الأيزو والتميز وقادة الجمعية وجميع منسوبيها، الذين كان لهم الأثر الكبير بعد توفيق الله في الحصول على الشهادتين؛ لاستكمال طريق النجاح والجودة الذي تميزت به "خيركم".
هذا، وكانت "خيركم" قد أعلنت الشهر الماضي أن حصاد العام تُوّج بتخريج 1655 حافظًا وحافظة لكتاب الله، وهو الرقم الأكبر على مستوى السعودية، والثالث عالميًّا.