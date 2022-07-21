"أمانة الطائف" تنظِّم حملة تطوعية لطمس الكتابات على الجداريات بالطرق السياحية

وأبان أن برنامج معالجة التشوه البصري بالطائف يأتي تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030 ولتطوير أعمال القطاع البلدي ومعالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات عبر الاهتمام بالمنظر العام للمدينة وتنسيق الحدائق والاهتمام بالمرافق العامَّة وممرات المشاة وفق مبادرة أنسنة المدن، مؤكداً استمرارية المبادرة لتغطية جميع أحياء وشوارع المحافظة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن التشوه البصري في الطائف، عبر حملة (#صور_وأرسل) والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة، أو من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.