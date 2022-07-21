"أمانة الطائف" تنظِّم حملة تطوعية لطمس الكتابات على الجداريات بالطرق السياحية

نفّذت أمانة محافظة الطائف مبادرة لإزالة التشوهات البصرية وطمس الكتابات المشوّهة للمنظر العام بالمرافق العامة، وذلك بمشاركة منسوبي الأمانة، ومشاركة أكثر من 30 متطوعاً.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي فايز الثبيتي أن المبادرة شملت إعادة طلاء جدارية بمساحة 200م تقريباً، بمركز الهدا، وذلك ضمن جهود الأمانة المتواصلة لتحقيق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في كافة مدن المملكة.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف شوارع وميادين المحافظة لمعالجة التشوه البصري والحد من ظاهرة الكتابة على الجدران، مؤكداً أهمية المحافظة على البيئة والمرافق العامة، للارتقاء بأفضل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزيزاً للمسؤولية الاجتماعية تم مشاركة أكثر من 30 متطوعاً ومشاركة موظفي الإدارات والبلديات الفرعية بالأمانة.
وأبان أن برنامج معالجة التشوه البصري بالطائف يأتي تحقيقاً لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030 ولتطوير أعمال القطاع البلدي ومعالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات عبر الاهتمام بالمنظر العام للمدينة وتنسيق الحدائق والاهتمام بالمرافق العامَّة وممرات المشاة وفق مبادرة أنسنة المدن، مؤكداً استمرارية المبادرة لتغطية جميع أحياء وشوارع المحافظة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن التشوه البصري في الطائف، عبر حملة (#صور_وأرسل) والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة، أو من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.