برعاية أمير المنطقة وحضور "الحسني".. "محمد بن مطلق" يدشن مهرجان حلوة بقعاء
دشّن محافظ بقعاء محمد بن مطلق القنون، مهرجان "حلوة بقعاء" الذي انطلق اليوم الأحد تحت رعاية أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وبحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد بن معيض الحسني.
ويشارك في مهرجان "حلوة بقعاء" هذا العام 43 مزارعًا من مزارعي المحافظة، حيث يُشكّل هذا المهرجان حدثًا مهمًا للمزارعين، وانطلاقة موسمية نحو تسويق منتجاتهم إلى الأسواق المحلية.
ويهدف مهرجان "حلوة بقعاء" المقام حاليًا في صالة بلدية المحافظة للاحتفالات إلى دعم وتشجيع المزارعين من خلال إقامة المهرجان سنويًا لتسويق منتجاتهم، كما يهدف إلى تعريف الزوار بما تشتهر به محافظة بقعاء من تمور متنوعة؛ من أبرزها وأشهرها "الحلوة" التي اشتهرت بها المحافظة منذ عقود.
ويشتمل المهرجان الذي يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل على أركان للمزارعين لعرض أصناف متنوعة من التمور، وركن للأسر المنتجة، وجناح الجمعيات وبعض الجهات للتعريف بأدوارها ومهامها، إضافة إلى ركن الضيافة الذي يستقبل زوار المهرجان بالقهوة والشاي والطيب.