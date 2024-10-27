برعاية أمير المنطقة وحضور "الحسني".. "محمد بن مطلق" يدشن مهرجان حلوة بقعاء

ويهدف مهرجان "حلوة بقعاء" المقام حاليًا في صالة بلدية المحافظة للاحتفالات إلى دعم وتشجيع المزارعين من خلال إقامة المهرجان سنويًا لتسويق منتجاتهم، كما يهدف إلى تعريف الزوار بما تشتهر به محافظة بقعاء من تمور متنوعة؛ من أبرزها وأشهرها "الحلوة" التي اشتهرت بها المحافظة منذ عقود.