"تصافينا" تطلق مبادرات وطنية بتوقيع 3 شراكات مع القطاع الثالث وتدشن مقرها الجديد

بالإضافة للاستشارات التربوية التي تركز على مساعدة الأفراد الذين يعانون من صعوبات في النطق والتخاطب، بالإضافة إلى تقديم استشارات تربوية للطلاب ذوي الإعاقات السمعية والعقلية، وكذلك التدريب والتطوير بتقديم برامج تدريبية مهنية معتمدة تهدف إلى تطوير مهارات الأفراد في مجالات مختلفة، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وزيادة كفاءاتهم.