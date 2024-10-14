"تصافينا" تطلق مبادرات وطنية بتوقيع 3 شراكات مع القطاع الثالث وتدشن مقرها الجديد

أعلن قسم المسؤولية الاجتماعية في مجتمع تصافينا للاستشارات التعليمية والتربوية، التي تأسست حديثاً، عن بدء أعماله في تقديم خدمات استشارية شاملة تشمل الاستشارات النفسية، الأسرية، والتربوية، بالإضافة إلى برامج متخصصة في التدريب والتطوير.
حيث حصلت "تصافينا" على رخصة الاعتماد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ما يتيح لها تقديم برامج تدريبية احترافية تسهم في تطوير مهارات الأفراد وتعزيز قدراتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
ويقدم مجتمع "تصافينا" استشارات متنوعة تشمل عدة مجالات رئيسية، مثل الاستشارات النفسية والزوجية والأسرية وتهدف إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد والأسر لتعزيز الاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة.
بالإضافة للاستشارات التربوية التي تركز على مساعدة الأفراد الذين يعانون من صعوبات في النطق والتخاطب، بالإضافة إلى تقديم استشارات تربوية للطلاب ذوي الإعاقات السمعية والعقلية، وكذلك التدريب والتطوير بتقديم برامج تدريبية مهنية معتمدة تهدف إلى تطوير مهارات الأفراد في مجالات مختلفة، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وزيادة كفاءاتهم.
وفي إطار التزام المسؤولية الاجتماعية أطلقت "تصافينا" مبادرة لدعم أسر شهداء الواجب والمصابين والأسرى، حيث تقدم لهم استشارات مجانية مدى الحياة. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على تقديرها للتضحيات التي قدمها أبطال الوطن، ودعماً لأسرهم في مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية.
بدورة أكد الرئيس التنفيذي غازي الشمري أن فريق العمل قدم شراكات إستراتيجية، حيث أبرمت "تصافينا" عدداً من الشراكات الإستراتيجية مع جهات وطنية تهدف إلى تعزيز التعاون وتقديم استشارات مجانية لعدد من الفئات المستحقة ومن أبرز هذه الشراكات:
• مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث تتعاون "تصافينا" مع الوزارة لتقديم استشارات مجانية لأسر الضمان الاجتماعي، بهدف دعمهم في مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية وتعزيز استقرارهم الأسري، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية لتطوير المهارات ورفع الكفاءات المهنية.
بالإضافة إلى عقد شراكة مع جمعية تراحم لرعاية السجناء وأسرهم: تقدم الشركة استشارات مجانية للأسر التابعة للجمعية، وذلك في إطار دعمهم للتغلب على التحديات النفسية والاجتماعية والمساعدة في تحسين جودة حياتهم. كما نساهم في برامج إعادة تأهيل السجناء وأسرهم لدمجهم في المجتمع بشكل أفضل.
كما أبرمت "تصافينا" عقداً مع جمعية تعافي للمتعافين من الإدمان: توفر "تصافينا" استشارات مجانية للمتعافين من الإدمان، بهدف مساعدتهم في تجاوز التحديات النفسية والاندماج مجدداً في المجتمع. تشمل الاستشارات برامج تأهيل شاملة تعزز من قدرات المتعافين وتساعدهم في بناء مستقبل صحي ومستقر.
وأيضا قامت بتوقيع شراكة مع بيوت الخبرة للمحاماة تركز الشراكة على تقديم استشارات قانونية وأسرية شاملة للأفراد، بهدف دعمهم في مواجهة التحديات القانونية.
وأشار "الشمري" إلى أن "تصافينا" ترقى لتكون إحدى الجهات الرائدة في مجال الاستشارات التعليمية والتربوية على مستوى المملكة، وذلك من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية تسهم في تطوير المجتمع وتعزيز جودة الحياة. كما تسعى من خلال برامجها التدريبية إلى تمكين الأفراد وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع أهداف الرؤية الطموحة.
وأكدت إدارة تصافينا على التزامها بالابتكار المستمر وتقديم أفضل الحلول الاستشارية والتدريبية لدعم الأفراد والمجتمع، مشيرة إلى أن رخصة التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستسهم في توسيع نطاق خدمات تصافينا وتعزيز دورها في تطوير الكفاءات الوطنية.