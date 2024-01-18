نائب أمير تبوك يُشيد بجهود رجال الأمن بالمنطقة

استقبل نائبُ أمير تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الخميس، مديرَ شرطة المنطقة اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن.
وقدّم اللواءُ "الزبن" إلى الأمير "خالد"، خلال اللقاء؛ إيجازًا عن الجهود والمهام التي تنفذها الجهات الأمنية في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها.
وأشاد نائب أمير تبوك بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الميدان، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، وبمتابعة وزير الداخلية.