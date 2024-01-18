نائب أمير تبوك يُشيد بجهود رجال الأمن بالمنطقة

وأشاد نائب أمير تبوك بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الميدان، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، وبمتابعة وزير الداخلية.