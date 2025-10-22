"الوداد" تُحول الاحتضان إلى مشروع تنموي يحقق أهداف الاستدامة

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية الوداد الخيرية، الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي، أن رسالة الجمعية لا تقف عند حدود الرعاية، بل تسهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة؛ من بينها القضاء على الفقر عبر دمج الطفل مجهول الأبوين في أسرة مستقرة اقتصاديًّا، وتوفير الصحة الجيدة والرفاه من خلال متابعة الحالة الصحية والنفسية للأطفال باستمرار.