"أصدقاء المرضى" بعنيزة تُبرم عدةَ اتفاقيات للارتقاء بخدماتها العلاجية

وأوضح "أبا الخيل": "أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن جهود الجمعية في تحسين وتعزيز جودة حياة المريض والمجتمع؛ حيث تهدف لتسهيل الخدمات المقدمة للمرضى والمجتمع من خلال الشراكة المتبادلة مع الجهات وتبادل الخبرات، والمشاركة الفعلية بخدمة المجتمع، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لمستفيدي الجمعية من تمكين المستفيدين من المجتمع من مشاريع وخدمات الجمعية وزيادة الوصول لهم".