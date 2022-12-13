"شباب الغد".. مبادرة مجتمعية لتدريب مستفيدي الجمعيات الخيرية بالحدود الشمالية

وأوضحت إدارة المعهد أن المبادرة يستفيد منها 20 مستفيدًا من كل جمعية بمنحهم دبلومات وبرامج ودورات تأهيلية، وحصولهم على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودعمهم لدخول سوق العمل بهدف إخراج المستفيد من دائرة المتلقي للدعم إلى دائرة الاستغلال والذاتية والاعتماد على النفس، بعد دخول سوق العمل وتحقيقًا لأهداف القطاع غير الربحي من نقل المستفيدين من الرعوية للتنموية من خلال التدريب والتمكين.