"شباب الغد".. مبادرة مجتمعية لتدريب مستفيدي الجمعيات الخيرية بالحدود الشمالية

انطلقت أول أمس مبادرة "شباب الغد" لتدريب مستفيدي الجمعيات الخيرية بمنطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع المعهد الأهلي العالي للتدريب بمدينة عرعر، بحضور مدير عام فرع الموارد البشرية التنمية الاجتماعية خالد الرميخاني، وعدد من القيادات، ونائب رئيس مجلس الجمعيات بالمنطقة، والرؤساء والمديرين التنفيذيين بالجمعيات الخيرية بالمنطقة على مسرح المعهد.
وأوضحت إدارة المعهد أن المبادرة يستفيد منها 20 مستفيدًا من كل جمعية بمنحهم دبلومات وبرامج ودورات تأهيلية، وحصولهم على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ودعمهم لدخول سوق العمل بهدف إخراج المستفيد من دائرة المتلقي للدعم إلى دائرة الاستغلال والذاتية والاعتماد على النفس، بعد دخول سوق العمل وتحقيقًا لأهداف القطاع غير الربحي من نقل المستفيدين من الرعوية للتنموية من خلال التدريب والتمكين.
يُذكر أن المعهد يقدم العديد من الدبلومات والدورات التدريبية في تطبيقات الحاسب الآلي، وتمديد الشبكات واللغة الإنجليزية والموارد البشرية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.