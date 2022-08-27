مدارس التعليم العام في ينبع تستقبل 75 ألف طالب وطالبة.. غدًا

ينتظم أكثرُ من 75 ألف طالب وطالبة، غدًا الأحد، في مدارس التعليم العام بمحافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها، بعد استكمال استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ.
وقال مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي: إن الإدارة التعليمية -ممثلة في الإدارات والأقسام التابعة لها إلى جانب مكاتب التعليم والمدارس- أعدت خطةً لاستقبال الطلبة ومتابعة انتظام حضورهم؛ وفق خطط الاستعداد والجاهزية، وتهيئة المباني، وإتمام أعمال الصيانة والنظافة، وتجهيز القاعات الدراسية، واكتمال تسليم المقررات الدراسية؛ لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.
وحث مدير التعليم، أولياء الأمور على القيام بدورهم التكاملي مع المدرسة، عبر الحرص على انتظام أبنائهم في مدارسهم من اليوم الأول، وتوفير البيئة الداعمة لهم للتعلم وتحقيق النجاح والتفوق بإذن الله.
وكان مدير التعليم، قد أكد في لقائه بمديري ومديرات المدارس الخميس الماضي، بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية وعدد من القيادات الإشرافية والتربوية، دور مديري ومديرات المدارس في العملية التعليمية.
وكذا خلق البيئة التربوية المحفزة، وأهمية تجويد العمل التربوي، وإثراء الخطط الدراسية الجديدة، بما يحقق الأهداف التنموية للتعليم، ويدعم برامج التحول الوطني وبناء الاستراتيجيات وفق معايير ومؤشرات تقيس جودة العملية التعليمية والارتقاء بنواتج التعلم، وتحسين جودة وكفاءة التعليم؛ لإعداد جيل المستقبل وتمكينهم من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمنافسة العالمية.
وأشار "العطوي" -خلال اللقاء- إلى أهمية استحضار شرف رسالة المعلم والتعليم، موضحًا أنها لا تكتمل إلا بدعم وتعزيز دور معلمي ومعلمات المدارس الذين يشكلون عماد العملية التعليمية، وتفعيل الأسبوع التمهيدي بما يحقق الانسجام التربوي والنفسي والاجتماعي للطالب وسط مجتمعه المدرسي، ودعوة أولياء الأمور إلى تسجيل طلاب الصف الأول والثاني الابتدائي في برنامج فحص اللياقة لدعم السلوك الصحي للطلبة.
وتوالت المشاركات في تقديم أوراق العمل التي تَضَمّنت محاورها: إضاءات حول دليل الخطط الدراسية المطور، إضاءات حول الخدمات المساندة (التغذية المدرسية/ النقل المدرسي)، مؤشرات الأداء في نظام نور ومنصة مدرستي، إضاءات حول تحديات القبول والتسجيل.