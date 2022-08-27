مدارس التعليم العام في ينبع تستقبل 75 ألف طالب وطالبة.. غدًا

ينتظم أكثرُ من 75 ألف طالب وطالبة، غدًا الأحد، في مدارس التعليم العام بمحافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها، بعد استكمال استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ.