محافظ شقراء والأهالي يؤدون صلاة الاستسقاء في جامع المهنا الكبير

وتفصيلاً، افتتح الشيخ الشريم خطبته، بحمد الله وشكره على ما أسبغ من النعم وما دفع به من النقم داعيًا الجميع بالاستزادة من الطاعات والمبادرة بالتوبة النصوح، والحذر من المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها، مذكرًا بنعمة المطر وما يترتب على نزوله من الخيرات، وما يحصل من الشدة والضيق بنقصه أو منعه.