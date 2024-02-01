محافظ شقراء والأهالي يؤدون صلاة الاستسقاء في جامع المهنا الكبير

أدى جموع المصلين في محافظة شقراء ومراكزها صلاة الاستسقاء يتقدمهم محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، وأم المصلين في جامع المهنا الكبير بمحافظة شقراء الشيخ إبراهيم بن علي الشريم.
وتفصيلاً، افتتح الشيخ الشريم خطبته، بحمد الله وشكره على ما أسبغ من النعم وما دفع به من النقم داعيًا الجميع بالاستزادة من الطاعات والمبادرة بالتوبة النصوح، والحذر من المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها، مذكرًا بنعمة المطر وما يترتب على نزوله من الخيرات، وما يحصل من الشدة والضيق بنقصه أو منعه.
وبيّن الشيخ الشريم قرب الله من عباده ورحمته بهم وسرعة تفريج كربتهم ، وأوصى بتقوى الله وحفظ ما استرعانا الله عليه من الأولاد والأهل.
ودعا في ختام خطبته الله تعالى أن يغيث البلاد والعباد وأن يسقي الزرع والحرث وأن ينزل المطر رحمة بعباده أنه سميع مجيب.