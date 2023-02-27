"الكلية التقنية للبنات" بينبع تُدشِّن المعرض التقني للأزياء التراثية

وفي هذه المناسبة الغالية يستذكر أبناء هذه البلاد المباركة الملاحم التاريخية، ومدى رسوخ وثبات مؤسسة الحكم، ونظام الدولة في السعودية لمدة زادت على ثلاثة قرون، منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود في عام (1139هـ/ 1727م)، وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم وحضارته، وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة، والوفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين، والتعريف بأهمية هذه المناسبة، والعمق التاريخي والحضاري والثقافي، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم، برؤية حكيمة، ونهج قويم، تحت راية التوحيد الخالدة، بمجتمع متماسك، يسوده المحبة والوئام في وحدة وطنية، تشهد نهضة وتطورًا وتنمية شاملة.