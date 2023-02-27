"الكلية التقنية للبنات" بينبع تُدشِّن المعرض التقني للأزياء التراثية

نظَّمت "الكلية التقنية للبنات" بمحافظة ينبع المعرض التقني للأزياء التراثية بالمنطقة التاريخية بمحافظة ينبع؛ بمناسبة يوم التأسيس السعودي، بتنظيم عدد من الفعاليات الخاصة بيوم التأسيس؛ وذلك اعتزازًا بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستذكارًا لتأسيسها منذ ثلاثة قرون، واستمرارها في البناء والتنمية.
وشاركت بالمعرض سيدات المجتمع، وزائرو المنطقة التاريخية، مستهدفًا ربط الأصالة، والتراث، وتنمية الوعي الثقافي والمهني بالتراث الوطني، وإعادة إحياء الموروث القديم لتطوير الحصيلة التراثية المهنية، وتعزيز ثقافة العمل المهني والتقني لدى زائري المنطقة التاريخية.
وقد ضمَّ المعرض قصة الأزياء التراثية المختلفة في السعودية، التي تتمثل في التعرف على أصالة التاريخ السعودي؛ إذ يسهم المعرض بإبراز الهوية، وتعزيز اللحمة الوطنية، وتأصيل مشاعر الانتماء؛ لما يرسخه من وعي بالشخصية الحقيقية المعبِّرة عن الوجدان، وتمكين الارتباط بالأرض.
وفي هذه المناسبة الغالية يستذكر أبناء هذه البلاد المباركة الملاحم التاريخية، ومدى رسوخ وثبات مؤسسة الحكم، ونظام الدولة في السعودية لمدة زادت على ثلاثة قرون، منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود في عام (1139هـ/ 1727م)، وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله-، والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم وحضارته، وتراثه ورموزه وقيمه الوطنية الراسخة، والوفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين، والتعريف بأهمية هذه المناسبة، والعمق التاريخي والحضاري والثقافي، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم، برؤية حكيمة، ونهج قويم، تحت راية التوحيد الخالدة، بمجتمع متماسك، يسوده المحبة والوئام في وحدة وطنية، تشهد نهضة وتطورًا وتنمية شاملة.
الجدير بالذكر أن الكلية التقنية للبنات أعدت خطة متكاملة للاحتفاء بيوم التأسيس، تضمنت العديد من المناشط والفعاليات، وشملت الأشغال اليدوية، ومعارض فنية، وأنشطة تروي قصة وطن، إضافة للتصوير الفوتوغرافي.