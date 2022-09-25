محافظ وادي الدواسر يشارك المرضى المنومين فرحة اليوم الوطني 92

ولفت "آل شملان"، إلى أن حكومتنا الرشيدة تسير اليوم على الطريق ذاته، فواصلت المسيرة بكل اقتدار، ولا تدّخر جهدًا من أجل تحقيق مزيد من المنجزات بتسخير جميع الإمكانيات والقدرات لتطور ورقي وازدهار المملكة، الذي يعيش نتائجه الخيّرة ويلمسه الجميع دون استثناء؛ حتى أصبحت المملكة نموذجًا يُهتدى به على مستوى العالم.