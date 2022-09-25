محافظ وادي الدواسر يشارك المرضى المنومين فرحة اليوم الوطني 92

شَهِد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، احتفالية مستشفى وادي الدواسر العام، بمناسبة اليوم الوطني 92؛ حيث شارك المرضى المنومين الفرحة، واطمأن على صحتهم في أقسام التنويم.
وتفصيلًا، نظّم المستشفى فعالية بحضور المدير التنفيذي لنطاق وادي الدواسر الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، واستقبل المحافظ ومديري الجهات الأمنية والحكومية.
واشتملت الفعالية على معرض توعوي منوع شاركت فيه أقسام: (التغذية، والكلى، والعيادات الخارجية، والتمريض)، وعدد كبير من أبطال التطوع الصحي.
واكتست مداخل وممرات المستشفى بالأعلام الخضراء والبالونات والشعارات، وعدد من اللوحات التي تجسّد الحب والولاء والوفاء، ابتهاجًا واعتزازًا بذكرى توحيد هذه البلاد الغالية؛ فيما قام "المسعود" بزيارة المرضى المنومين داخل أقسام التنويم، بمشاركة من بلدية محافظة وادي الدواسر، وفريق سواعد شبابية.
من جانبه أكد "آل شملان" أنهم يعيشون أجواء النجاحات والمنجزات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- من خلال رؤية الوطن الطموحة 2030، ودعمهما غير المحدود لتوفير جميع احتياجات ومتطلبات أبناء الوطن، ورسم الحبور والسعادة على وجوه كل المواطنين والمقيمين في المملكة.
ولفت "آل شملان"، إلى أن حكومتنا الرشيدة تسير اليوم على الطريق ذاته، فواصلت المسيرة بكل اقتدار، ولا تدّخر جهدًا من أجل تحقيق مزيد من المنجزات بتسخير جميع الإمكانيات والقدرات لتطور ورقي وازدهار المملكة، الذي يعيش نتائجه الخيّرة ويلمسه الجميع دون استثناء؛ حتى أصبحت المملكة نموذجًا يُهتدى به على مستوى العالم.
ومن هنا فإن كل إنسان مواطن ومقيم على أرض المملكة، عليه واجب باستمرار مشاركته الإيجابية؛ وذلك من خلال الإخلاص في العمل، وبذل الكثير من الجهد والتفاني في أداء الواجب؛ كلٌّ حسب موقعه؛ من أجل تحقيق المزيد من المنجزات على أرض المملكة، بلد الخير والعطاء، بلد الأمان والاستقرار.