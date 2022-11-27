محافظ الليث يشهد توقيع اتفاقية لمشروع سقيا الماء بين جمعية رعاية الأيتام و"نقي"

وأكد "الزهراني" خلال اللقاء على العناية باليتيم والجودة في البرامج المخصصة له، امتدادًا للعناية والرعاية التي تُوليها القيادة، حفظها الله، لهذه الفئة الغالية من أبناء الوطن، ورعاية شؤونهم، وتلبية احتياجاتهم، منوهًا إلى أهمية تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في خدمة المجتمع، والشراكة مع القطاع غير الربحي.