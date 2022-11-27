محافظ الليث يشهد توقيع اتفاقية لمشروع سقيا الماء بين جمعية رعاية الأيتام و"نقي"

شهد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، بمكتبه اليوم، توقيع اتفاقية لمشروع سقيا الماء لأُسر الأيتام بين جمعية رعاية الأيتام بالليث مع "نقي".
ويهدف المشروع إلى توريد وتركيب 384 جهاز تحلية وتنقية مياه منزلية لكافة أسر الأيتام بمحافظة الليث، يستفيد منها 1606 أيتام وأرامل، وستوفر المبادرة الصيانة الدورية لمدة خمس سنوات لهذه الأجهزة، والضمان لمدة سنتين.
ومثّل الجانبان خلال توقيع الاتفاقية: رئيس مجلس إدارة الجمعية علي بن ناجم العرياني، وممثل شركة نقي نايف الجراح.
وأكد "الزهراني" خلال اللقاء على العناية باليتيم والجودة في البرامج المخصصة له، امتدادًا للعناية والرعاية التي تُوليها القيادة، حفظها الله، لهذه الفئة الغالية من أبناء الوطن، ورعاية شؤونهم، وتلبية احتياجاتهم، منوهًا إلى أهمية تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في خدمة المجتمع، والشراكة مع القطاع غير الربحي.
وعبر "الزهراني" عن شكره للجهود التي تبذلها إدارة الجمعية والإنجازات التي حققتها في رعاية الأيتام، مشيدًا بالمؤشرات الإحصائية التي تؤكد تصاعد مستوى الأداء في خدمات وبرامج الجمعية المقدمة لرعاية الأيتام، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في خدمة هذه الفئة المُهمة من المجتمع، وتحقيق تطلعات القيادة في بذلها ودعمها مثل هذه الجمعيات التي تُقدم خدماتها للأيتام وأسرهم.
من جانبه بيّن "العرياني" أن هذه الاتفاقية تأتي حرصًا من الطرفين على تفعيل الرؤية الوطنية، لتطوير مستوى الخدمات المقدمة من الجمعية للأيتام، وتحقيقًا للتكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع ممثلًا في المستفيدين من أبناء الجمعية، ومثمنًا اهتمام محافظ الليث لكل ما يطور ويدعم الخطط الاستراتيجية للجمعية.