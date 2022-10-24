حملة "ثقف مجتمعك" للإسعافات الأولية.. "باسودان": هدفنا الوصول لأكبر شريحة ممكنة وتثقيف المجتمع

نفذت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب "بصحة القنفذة" هذا المساء؛ حملة توعوية تثقيفية ميدانية، على عدد من المحلات التجارية؛ بهدف التوعية بطرق التعامل مع حالات انسداد مجرى التنفس (الاختناق) وطريقة التعامل معها.
وذكر مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب "بصحة القنفذة" حامد باسودان زيارتنا هذا اليوم للمحلات التجارية للتوعية والتدريب على التعامل مع الحالات ومنها الاختناق وذلك من خلال فريق من المدربين المتخصصين ولديهم الخبرة في مجال الإسعافات الأولية وسبل دعم الحياة.
ونوه بأن هذه المبادرة امتداد للمبادرات السابقة وأيضاً تأتي ضمن إطار فعاليات المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية 2022م والذي تنفذه وزارة الصحة، وأن هناك خططاً للتنفيذ الميداني.
وأردف أيضاً أن مركز تطوير المهارات بصحة القنفذة معتمد لتقديم دورات متقدمة وتخصصية في عدة مجالات مختلفة سواء ما يهتم بالممارسين الصحيين أو وكافة فئات المجتمع من خلال قاعات مجهزة بأحدث التجهيزات التي تواكب التطورات في مجال التدريب.
وأوضح المدرب ومشرف المركز حامد المنتشري لحظة تفرق في عمر المريض بعد إرادة الله التعامل مع الحالة بالشكل السليم والإلمام الجيد يفرق في إنقاذ المصاب وذلك ما نسعى له من خلال إقامات الدورات التدريبية وأيضاً الزيارات الميدانية للفريق.
ومن جانب آخر، ذكر المدرب مثقال الشمراني رسالتنا سامية والإمكانات عالية بمركز التدريب للتعلم وزيادة المعرفة في مجال الإسعافات الأولية.
وأفادت منسقة مركز تطوير المهارات أماني الشريف أن المركز يحتوي على العديد من القاعات التدريبية التعليمية المخصصة لمجال التدريب ومختص بالممارسين الصحيين وإضافة إلى كافة شرائح المجتمع بأحدث الإمكانيات في التواصل والتنفيذ ونسعى للفائدة لأكبر عدد ممكن بهذا المركز.
وأضافت المدربة شيخة ضايحي الإسعافات الأولية ثقافة مهمة وتعلمها وإتقانها يفيد بالحوادث الطارئة التي قد تحصل لأي شخص في حياته اليومية.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة الشؤون الأكاديمية حصلت على عديد من الاعتمادات من الجهات المختصة والمعنية بمجال التدريب.