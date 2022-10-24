حملة "ثقف مجتمعك" للإسعافات الأولية.. "باسودان": هدفنا الوصول لأكبر شريحة ممكنة وتثقيف المجتمع

وذكر مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب "بصحة القنفذة" حامد باسودان زيارتنا هذا اليوم للمحلات التجارية للتوعية والتدريب على التعامل مع الحالات ومنها الاختناق وذلك من خلال فريق من المدربين المتخصصين ولديهم الخبرة في مجال الإسعافات الأولية وسبل دعم الحياة.