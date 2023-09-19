محافظة الدائر تُكمل استعداداتها لليوم الوطني الـ 93

أنهت بلدية محافظة الدائر التابعة لأمانة منطقة جازان، الاستعداد لليوم الوطني الثالث والتسعين، بتجهيز وتركيب 30 كشافًا من الإضاءة التجميلية للأعمدة بالطرق الرئيسية والمجسمات.
كما أضاءت مبنى البلدية والميادين، ووضعت 300 علم وطني وأربع لوحات يونيبول كبيرة 4×14 مترًا على الشارع العام، بهوية اليوم الوطني.
وجهزت البلدية 500 هدية، بشعار الهوية الوطنية "نحلم ونحقق"، وثلاث سواري أعلام، وست فعاليات، وحفل للمحافظة يقام بهذه المناسبة.
كما جهزت البلدية، الحدائق والملاعب والمماشي؛ لاستقبال زائريها ومرتاديها خلال إجازة اليوم الوطني.
وقال رئيس بلدية محافظة الدائر المهندس وليد محمد معافا: إن لهذه المناسبة العزيزة بتوحيد البلاد، تحت راية واحدة، مكانة خاصة لدى الشعب السعودي، فهي ذكرى خالدة ووقفة تاريخية وحدت الصف.
وأضاف "معافا"، أن هذه الذكرى أكدت على اللحمة الوطنية والترابط الاجتماعي واستشعار نعمة الأمن والأمان والاستقرار واستمرار التطور والخير والنماء بشتى المجالات.