محافظة الدائر تُكمل استعداداتها لليوم الوطني الـ 93

أنهت بلدية محافظة الدائر التابعة لأمانة منطقة جازان، الاستعداد لليوم الوطني الثالث والتسعين، بتجهيز وتركيب 30 كشافًا من الإضاءة التجميلية للأعمدة بالطرق الرئيسية والمجسمات.