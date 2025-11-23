محافظ الليث يطّلع على مشروع الحافلة الرقمية الذكية لنشر الوعي الرقمي بالمحافظة

اطّلع محافظ الليث، عمران بن حسن الزهراني، على مشروع الحافلة الرقمية الذكية المتنقلة "Digital Truck" التابع لشركة الاتصالات السعودية (stc)، بحضور مدير منطقة مكة المكرمة في الشركة، المهندس هاشم بن سيحان الزهراني، يرافقه فريق الاستدامة بالشركة.
واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات الحافلة وتجهيزاتها التقنية، التي تم تدشينها سابقًا من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وتعرّف على آلية تقديم البرامج التدريبية والتوعوية للفئات المستهدفة، خصوصًا كبار السن، بهدف تمكينهم من استخدام التطبيقات الحكومية والتقنيات الرقمية.
وتهدف الحملة، التي تستمر لمدة يومين، إلى نشر الوعي الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، من خلال أجهزة عرض تفاعلية وكوادر تقنية متخصصة، ضمن برامج تعليمية وتدريبية مبسطة ومتكاملة، تسهم في إيصال الرسائل التوعوية لجميع أفراد المجتمع بأساليب مبتكرة وسهلة الوصول، وتمكنهم من مواكبة التحول الرقمي والمساهمة في التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح المهندس الزهراني أن الحافلة الذكية تتيح تجربة تعليمية تفاعلية لكبار السن، عبر محاكاة واقعية لتعليم استخدام التطبيقات الحكومية، إضافة إلى جلسات توعوية ميدانية يقدمها مدربون مختصون داخل الحافلة، تشمل التدريب العملي على تحميل واستخدام التطبيقات على الأجهزة الذكية.