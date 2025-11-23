محافظ الليث يطّلع على مشروع الحافلة الرقمية الذكية لنشر الوعي الرقمي بالمحافظة

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات الحافلة وتجهيزاتها التقنية، التي تم تدشينها سابقًا من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وتعرّف على آلية تقديم البرامج التدريبية والتوعوية للفئات المستهدفة، خصوصًا كبار السن، بهدف تمكينهم من استخدام التطبيقات الحكومية والتقنيات الرقمية.