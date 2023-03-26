تخريج الدفعة الأولى من "الدبلوم التطبيقي للأوقاف"

احتفل 37 خريجًا يمثلون الدفعة الأولى من "الدبلوم التطبيقي للأوقاف"، ضمن شراكة أكاديمية؛ بهدف تطوير القيادات الوقفية وتعزيز قدراتهم.
وأكد نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف فهد بن محمد الماجد خلال الاحتفال أن "الصناعة الوقفية المهنية هدف جوهري في القطاع الوقفي وركيزة أساسية في استراتيجية هيئة الأوقاف؛ بهدف تطوير القيادات والكفاءات"، معتبراً برنامج الدبلوم التطبيقي نقلة نوعية لتعزيز هذه الصناعة ضمن شراكة أكاديمية".
كما أشار نائب رئيس "جمعية منفعة للأوقاف" حسن بن محمد شريم، إلى دور الجمعية في إدارة وتوجيه موارد الوقف وتأهيل الكفاءات البشرية للعناية بأصول الأوقاف بغية استدامة منفعتها في المجتمع.
وأضاف أن "الدبلوم التطبيقي للأوقاف نتاج شراكة أكاديمية، جمعت "معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة" ومركز ريادة الوقفي" و"مركز دراسات القيادة"، ونفذه متخصصون في مجال الأوقاف، ويمثل الخريجون قيادة العمل الوقفي في أربع مناطق بالمملكة.
كما حضر الاحتفال رئيس الجامعة أحمد بن سالم العامري، بقاعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.