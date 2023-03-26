تخريج الدفعة الأولى من "الدبلوم التطبيقي للأوقاف"

وأكد نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف فهد بن محمد الماجد خلال الاحتفال أن "الصناعة الوقفية المهنية هدف جوهري في القطاع الوقفي وركيزة أساسية في استراتيجية هيئة الأوقاف؛ بهدف تطوير القيادات والكفاءات"، معتبراً برنامج الدبلوم التطبيقي نقلة نوعية لتعزيز هذه الصناعة ضمن شراكة أكاديمية".