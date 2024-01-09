الكلية التقنية للبنات بالمجمعة توقّع مذكرة مع "المتحدون"

وقّعت الكليةُ التقنية للبنات بالمجمعة، اليوم الثلاثاء، مذكرةَ تفاهم مع "المتحدون للخدمات الاكتوارية".
تأتي المذكرة لتحقيق شراكات يقودها أصحابُ العمل، ورؤية المملكة 2030، بتنمية القدرات البشرية.
كما تأتي لخدمة متدربات تخصص التأمين وإدارة المخاطر، عن طريق الإعداد والتأهيل للالتحاق بسوق العمل.
مثّل الكليةَ في التوقيع نائبُ مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، المهندس عمر بن عبدالعزيز العبيد، و"المتحدون" الرئيسُ التنفيذي سليمان بن معيوف.
كما تخلّل التوقيعَ عقدُ اجتماع لتحديد الخطة التنفيذية خلال العام 2024.