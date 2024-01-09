الكلية التقنية للبنات بالمجمعة توقّع مذكرة مع "المتحدون"

مثّل الكليةَ في التوقيع نائبُ مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، المهندس عمر بن عبدالعزيز العبيد، و"المتحدون" الرئيسُ التنفيذي سليمان بن معيوف.