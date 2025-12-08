170 متطوعًا من تنمية المهدية يشاركون في مبادرة "الرياض تتطوّع" للتشجير والنظافة

وقدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد بن عبدالرحمن الخريجي، شكره لأمانة منطقة الرياض ولمكتب "مدينتي" في ظهرة لبن على دعمهم وإتاحة الفرصة للجمعية ومتطوعيها للمساهمة في هذا العمل المجتمعي، كما ثمّن مشاركة عدد من المدارس بفرق طلابية، شملت: ثانوية ابن رشد الأهلية للبنين، ثانوية ابن رشد الأهلية للبنات، مدارس الريادة الأهلية، مدرسة جمانة الابتدائية، ومدرسة ومتوسطة هيا بنت عبدالعزيز.