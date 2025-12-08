170 متطوعًا من تنمية المهدية يشاركون في مبادرة "الرياض تتطوّع" للتشجير والنظافة

انطلقت اليوم، 8 ديسمبر، فعاليات مبادرة "الرياض تتطوّع" التي تنفذها أمانة منطقة الرياض، وتقدّم من خلالها فرصًا تطوعية متنوعة تستهدف مختلف شرائح المجتمع.
وشاركت جمعية التنمية الأهلية بالمهدية في المبادرة بـ170 متطوعًا ومتطوعة، نفذوا أعمالًا ميدانية شملت زراعة الأشجار وتنظيف المواقع العامة داخل نطاق حي المهدية، في إطار جهود تحسين المشهد الحضري وتعزيز مشاركة المجتمع في تطوير المدينة.
وقدّم رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد بن عبدالرحمن الخريجي، شكره لأمانة منطقة الرياض ولمكتب "مدينتي" في ظهرة لبن على دعمهم وإتاحة الفرصة للجمعية ومتطوعيها للمساهمة في هذا العمل المجتمعي، كما ثمّن مشاركة عدد من المدارس بفرق طلابية، شملت: ثانوية ابن رشد الأهلية للبنين، ثانوية ابن رشد الأهلية للبنات، مدارس الريادة الأهلية، مدرسة جمانة الابتدائية، ومدرسة ومتوسطة هيا بنت عبدالعزيز.
وأكدت الجمعية أن هذه المبادرة تسعى إلى صناعة أثر مجتمعي حقيقي، يُبرز قوة المشاركة المدنية ويعزز دور المجتمع في تطوير العاصمة، مشيرة إلى أن مشاركتها تعكس التزامها بنشر ثقافة التطوع المتخصص، وتمكين المتطوعين من تقديم خدمات نوعية تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.