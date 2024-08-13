"تعليم جدة" يناقش مسار التحول وتمكين المدارس في لقاء "مستعدون 9"

دشّنت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، اليوم، لقاء "مستعدون 9" تحت شعار "مسار التحول.. تعزيز وتمكين"، والذي أقامته الشؤون التعليمية ممثلة في إدارة أداء التعليم، قسم الإشراف التربوي، بحضور مساعدي المدير العام وقيادات الإدارة وأكثر من 1300 مدير ومديرة مدرسة بجدة ورابغ وخليص، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز .
وقدمت "اللهيبي" في كلمتها خلال اللقاء الشكر والتقدير لمديري ومديرات المدارس على جهودهم الاستعدادية للعام الدراسي الجديد من أجل بداية عام دراسي مميز حافل بالجد يواكب التطور المتسارع الذي تشهده وزارة التعليم سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشارت إلى أن لقاء "مستعدون 9" يأتي لتجديد الثقة والدعم والتحفيز لمديري ومديرات المدارس نحو بداية جادة، وتجويد العمل الإداري والقيادي لديهم، وكذلك إيجاد الحلول لتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تواجه الميدان، إضافة إلى رسم خريطة طريق لعمل القيادات المدرسية لانطلاقة عام دراسي جديد مميز.
وأوضحت "اللهيبي" في كلمة الافتتاح أن جودة النظام التعليمي يتم قياسها من خلال الاختبارات التي تعد أداة لتحسين المخرجات، منوهة بأهمية الاختبارات الوطنية "نافس" وهو ما يتطلب مضاعفة الجهد داخل المدارس للارتقاء بمستويات الطلاب والطالبات، مقدمة التهنئة لمديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات بمناسبة تقدم نتائج إدارة تعليم جدة في نتائج "نافس 2024".
وشددت على أهمية استدامة التقدم في ظل تمكين المدرسة المبني على التقويم المدرسي لمدير ومديرة المدرسة لتجويد نواتج التعلم والاستثمار الأمثل للموارد ومنح الثقة وضمان الجودة والعمل بروح الفريق الواحد.
بعد ذلك بدأت أعمال اللقاء بعددٍ من أوراق العمل استهلتها مديرة إدارة تقويم التحصيل المعرفي والمهاري عبير قشقري تحدثت فيها عن استثمار نتائج نافس في تحسين نواتج التعلّم، قدم بعدها مدير إدارة أداء التعليم ماجد القحطاني ورقة استعرض فيها دور مدير المدرسة في تحسين نواتج التعلّم في الاختبارات الوطنية والمركزية.
وفي ثالث أوراق عمل اللقاء، قدم رئيس قسم الإشراف التربوي محايل الشهري ورقة تناول فيها الخطة الأسبوعية والفصلية للمدرسة، تلاها ورقة عمل بعنوان طريق التميّز من إعداد الثانويتين 41 و67 بجدة قدمتها مديرة الثانوية 67 منيرة الأسود.
واُختتم اللقاء بحوار مفتوح أداره مدير ثانوية النهروان بجدة أحمد القحطاني تم فيه طرح المداخلات كما أجابت فيه مدير عام تعليم جدة وعدد من قيادات التعليم عن استفسارات مديري ومديرات المدارس.
يُذكر أن اللقاء شمل تكريم المدير العام للتعليم لعددٍ من مديري ومديرات المدارس لتميز مدارسهم وحصولها على درجات عالية في اختبارات نافس الوطنية للعام الدراسي 1445هـ.