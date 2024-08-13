"تعليم جدة" يناقش مسار التحول وتمكين المدارس في لقاء "مستعدون 9"

بعد ذلك بدأت أعمال اللقاء بعددٍ من أوراق العمل استهلتها مديرة إدارة تقويم التحصيل المعرفي والمهاري عبير قشقري تحدثت فيها عن استثمار نتائج نافس في تحسين نواتج التعلّم، قدم بعدها مدير إدارة أداء التعليم ماجد القحطاني ورقة استعرض فيها دور مدير المدرسة في تحسين نواتج التعلّم في الاختبارات الوطنية والمركزية.