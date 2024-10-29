"تعليم الطائف" يطلق الحملة التثقيفية التوعوية لرفع الوعي بأهمية الأمن والسلامة في 1700 مدرسة

وجه المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أكثر من 1700 مدرسة "للبنين والبنات" بتنفيذ الحملة التثقيفية التوعوية والتي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الأمن والسلامة والتعامل مع حالات الطوارئ داخل المدرسة لضمان بيئة تعليمية آمنة للجميع، اعتباراً من 30 أكتوبر وتستمر حتى نهاية العام الدراسي الحالي 1446هـ وبمعدل نشر منتجين إلى ثلاثة منتجات خلال الشهر.
تحت الوسوم:
#وزارة_التعليم
#بيئة_آمنة
وأكد الدكتور الغامدي أنّ الهدف من الحملة التعريف بإرشادات السلامة المتبعة في التعامل مع الأخطار المحتملة، والحالات الطارئة، والكوارث الطبيعية في البيئة التعليمية، ورفع مستوى الوعي لدى منسوبي التعليم بأهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة في التعامل مع الحوادث وتفاديها، إبراز دور وزارة التعليم في تعزيز جوانب الأمن والسلامة بالمنشآت التعليمية وفق أعلى المعايير والبروتوكولات المعتمدة.
وتستهدف الحملة التثقيفية الطلاب والطالبات، الكادر التعليمي والإداري وأولياء الأمور.
وأكد الدكتور الغامدي أهمية إعداد تقرير عما يتم تنفيذه في الحملة.