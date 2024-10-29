"تعليم الطائف" يطلق الحملة التثقيفية التوعوية لرفع الوعي بأهمية الأمن والسلامة في 1700 مدرسة

وأكد الدكتور الغامدي أنّ الهدف من الحملة التعريف بإرشادات السلامة المتبعة في التعامل مع الأخطار المحتملة، والحالات الطارئة، والكوارث الطبيعية في البيئة التعليمية، ورفع مستوى الوعي لدى منسوبي التعليم بأهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة في التعامل مع الحوادث وتفاديها، إبراز دور وزارة التعليم في تعزيز جوانب الأمن والسلامة بالمنشآت التعليمية وفق أعلى المعايير والبروتوكولات المعتمدة.