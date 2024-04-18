"البيئة" تطرح فرصاً استثمارية لتربية الأبقار لإنتاج وتصنيع الألبان في حلي جنوب القنفذة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح فرصة استثمارية لتربية الأبقار في مركز حلي بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة بمساحة إجمالية 2291033 م2؛ بهدف إنتاج وتصنيع الألبان والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن الفرصة تأتي بغرض إنتاج وتصنيع الألبان عالية الجودة والمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام، ودعماً للأنشطة الزراعية والحيوانية في المنطقة.
وأشارت الوزارة في إنفوجرافيك لها أن آخر موعد لشراء الكراسة هو 28 مايو 2024م، وموعد فتح المظاريف هو الأول من يونيو 2024م.
ويمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة فرص.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن الفرصة تأتي بغرض إنتاج وتصنيع الألبان عالية الجودة والمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام، ودعماً للأنشطة الزراعية والحيوانية في المنطقة.
وأشارت الوزارة في إنفوجرافيك لها إلى أن آخر موعد لشراء الكراسة هو 28 مايو 2024 م، وموعد فتح المظاريف هو الأول من يونيو 2024م.
ويمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة فرص.