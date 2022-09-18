مكة المكرمة.. الهلال الأحمر ينفذ برنامج "سفير الحياة للإسعافات الأولية"

يذكر أن حالات الإصابات في المدارس قد تكون خطيرة وأحياناً تؤدي لا قدر الله إلى مضاعفات خطيرة قد تصل للوفاة، وقد تناقلت مواقع التواصل حالات إنقاذ كان أطرافها معلمين أو طلاب لحالات اختناق وقعت في أثناء اليوم الدراسي.