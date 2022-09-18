مكة المكرمة.. الهلال الأحمر ينفذ برنامج "سفير الحياة للإسعافات الأولية"

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة، برنامج "سفير الحياة للإسعافات الأولية"، والموجه للمرشدين والمرشدات الصحيين بالمدارس، وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة المقدسة.
يأتي البرنامج التدريبي في إطار التعاون المثمر بين الهيئة والتعليم لرفع مستوى تدريب المعلمين القائمين بالإرشاد الصحي المدرسي للتعامل مع جميع الحالات الطارئة في المدارس وإكسابهم المعلومات والمهارات الإسعافية اللازمة.
ويحتوي البرنامج على الكثير من المواضيع والمحاور للتعامل مع جميع الحالات الطارئة، مثل كيفية إسعاف حالات توقف القلب والتنفس وكيفية تطبيق cpr الإنعاش القلبي الرئوي وإسعاف حالات الغصة وطرق إسعاف الحروق بأنواعها وتعريف التسمم وطرق دخول السم إلى الجسم، وكذلك كيفية إسعاف حالات الغرق وحالات النزيف وتجبير الكسور ومواضيع أخرى.
ويتولى التدريب في هذا البرنامج نخبة من المدربين المتميزين ومن ذوي الخبرة الطويلة في هذا المجال.
ويستهدف البرنامج تدريب 1200 مرشد ومرشدة في محافظة جدة وفي العاصمة المقدسة في دورات صباحية ومسائية.
بدأ البرنامج في محافظة جدة منذ بداية شهر ديسمبر، ويستهدف تدريب 700 مرشد ومرشدة صحية في العاصمة المقدسة، ويستمر طوال الفصل الأول.
يذكر أن حالات الإصابات في المدارس قد تكون خطيرة وأحياناً تؤدي لا قدر الله إلى مضاعفات خطيرة قد تصل للوفاة، وقد تناقلت مواقع التواصل حالات إنقاذ كان أطرافها معلمين أو طلاب لحالات اختناق وقعت في أثناء اليوم الدراسي.