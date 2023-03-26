منذ ٦ سنوات.. مدخل "عريجاء حائل" يعاني الإهمال.. والأهالي يناشدون "الزايدي"

تعاني قرية عريجاء (١٦ كلم شرق حائل) انقطاع التيار الكهربائي عن مدخلها بطول ٤ كلم منذ عام ١٤٣٩هــ، بحسب المواطن "ممدوح الجدي" أحد أبناء القرية، وذلك بعدما قررت بلدية شمال حائل ترك أكثر من ٤٠ عمود إنارة، يتعرض بعضها للسقوط؛ ما شكَّل خطرًا في مدخل القرية.
وتقدَّم عدد من أبناء القرية بطلبات عدة لمنصة بلدي إلا انها لم تُجدِ، بحسب حديثهم.
وزوَّد بعض أبناء القرية "سبق" بأرقام طلباتهم، التي منها INC-23-03-116590 INC-23-03-1189 INC-23-03-121268، وأكدوا أنهم تقدموا بطلب لأمين حائل السابق إلا أنه لم يحدث أي تجاوب، فيما عقدوا آمالهم على أمين حائل الحالي، المهندس سلطان الزايدي؛ لإعادة التيار الكهربائي لمدخل قريتهم، وصيانة الأعمدة على طول المدخل.