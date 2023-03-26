منذ ٦ سنوات.. مدخل "عريجاء حائل" يعاني الإهمال.. والأهالي يناشدون "الزايدي"

تعاني قرية عريجاء (١٦ كلم شرق حائل) انقطاع التيار الكهربائي عن مدخلها بطول ٤ كلم منذ عام ١٤٣٩هــ، بحسب المواطن "ممدوح الجدي" أحد أبناء القرية، وذلك بعدما قررت بلدية شمال حائل ترك أكثر من ٤٠ عمود إنارة، يتعرض بعضها للسقوط؛ ما شكَّل خطرًا في مدخل القرية.