توقيع مذكرة تعاون تجمع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وشركة التقنيات المشتركة

وصرح الرئيس التنفيذي المهندس "الدباس" بأن تعاون التقنيات المشتركة (Shared Tech) مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يأتي في إطار ما تقدمه الشركة سنويًا من مبادرات ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية وجزء من دورها الوطني كالتدريب للخريجين وتطوير المواقع والأنظمة للجهات غير الربحية، إضافةً إلى ما تقدمه من الاستشارات الفنية للقطاع الثالث.