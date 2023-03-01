توقيع مذكرة تعاون تجمع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وشركة التقنيات المشتركة

وقّع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة مذكرة تعاون مع شركة التقنيات المشتركة Shared Tech وهي شركة سعودية ذات خبرة واسعة في خدمات وتقنيات الويب والبرمجة والإنترنت، والمتخصصة في سهولة الاستخدام وتصميم الواجهات وتحسين محركات البحث (SEO).
ووقّع المذكرة ممثلاً عن مركز الملك سلمان للإعاقة المشرف العام الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي، فيما مثّل شركة التقنيات المشتركة الرئيس التنفيذي عبدالله الدباس.
وأشار الدكتور "التميمي" إلى أن الغرض من هذا التعاون هو تطوير الخدمات الإلكترونية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والارتقاء بمستوى الخدمات التقنية والتقديم لزائريه واجهة سهلة للاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، مع دعم شامل لتقنيات تسهيلات الاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تحقيقًا لشعار المركز "علم ينفع الناس".
وصرح الرئيس التنفيذي المهندس "الدباس" بأن تعاون التقنيات المشتركة (Shared Tech) مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يأتي في إطار ما تقدمه الشركة سنويًا من مبادرات ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية وجزء من دورها الوطني كالتدريب للخريجين وتطوير المواقع والأنظمة للجهات غير الربحية، إضافةً إلى ما تقدمه من الاستشارات الفنية للقطاع الثالث.