"جائزة الجميح" للتفوق وحفظ القرآن تُكَرّم الحافظات والمتفوقات بشقراء
في حفل كرنفالي وبحضور مميز، كرّمت جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم في عامها العشرين طالباتها المتفوقات برعاية لطيفة الجميح في مسرح إدارة التعليم بمحافظة شقراء.
حضر الحفلَ المساعدُ للشؤون التعليمية رئيسة اللجنة النسائية للجائزة الدكتورة سهام حمد الشعلان، ومديرة الإشراف التربوي عبير الزومان ورئيسات الأقسام والقيادات التعليمية بالشؤون التعليمية (بنات)، إضافة إلى أسرة الجميح وعدد كبير من الطالبات ونساء المجتمع.
بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم القرآن الكريم، ثم كلمة رئيسة اللجنة النسائية بالجائزة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة سهام حمد الشعلان، والتي رحّبت بالحضور، قائلة: نَسعد اليوم بكم في حفل جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم".
بعد ذلك بدأت كلمة أسرة آل الجميج، التي ألقتها لطيفة الجميح، ثم كلمة الطالبات المتفوقات ألقتها الطالبة رغد الطخيس.
واستمتع الحاضرات بمشاهدة "أوبريت" إنشادي، واختُتم الحفل بتكريم المتفوقات وحافظات كتاب الله من قِبَل راعية الحفل لطيفة الجميح ورئيسة اللجنة النسائية بالجائزة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتور سهام الشعلان.
بعد ذلك قامت راعية الحفل وضيوف الجائزة بزيارة لمعالم محافظة شقراء ومدينتها التاريخية شملت قصر الجميح التراثي.