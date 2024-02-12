"جائزة الجميح" للتفوق وحفظ القرآن تُكَرّم الحافظات والمتفوقات بشقراء

بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم القرآن الكريم، ثم كلمة رئيسة اللجنة النسائية بالجائزة مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة سهام حمد الشعلان، والتي رحّبت بالحضور، قائلة: نَسعد اليوم بكم في حفل جائزة الجميح للتفوق العلمي وحفظ القرآن الكريم".