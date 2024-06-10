"الحارثي" يطمئن على جاهزية أسواق النفع العام والمسالخ بجدة

كثفت الفرق الميدانية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، جولاتها الرقابية في المسالخ ونقاط الذبح في محافظة جدة؛ لضمان تقديم خدمات بطرق صحية وآمنة للمستفيدين، استعدادًا لموسم الحج وعيد الأضحى المبارك.
وتفقّد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس أحمد بن محمد الحارثي، الأعمال في أسواق النفع العام والمسالخ بالمحافظة.
واطمأن على الترتيبات والتجهيزات استعدادًا لقدوم عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا جاهزيتها وفق أفضل المعايير الصحية واستعدادها لذلك.
ولفت "الحارثي" إلى أن المسالخ المعتمدة في جدة هي: مسلخ جدة شرق الخط السريع، ومسلخ سوق الأنعام المركزي جنوب المحافظة بمنطقة الخمرة"، وهي مسالخ ثابتة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وستعمل بانتظام من بعد صلاة الفجر حتى 8 مساءً.
كما سيسمح للمطابخ المرخّصة بالذبح خلال أيام العيد فقط، وفق الاشتراطات المحدّدة، وبعد الحصول على التصريحات اللازمة؛ بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية.
وأشار إلى أن الوزارة أتاحت خدمة إلكترونية لحجز موعدٍ مسبق لذبح الأضاحي في مسالخ الوزارة المرخّصة والمجهّزة تقنيًّا؛ لتسهيل وتنظيم مواعيد الذبح.
وتتيح تلك الخدمة للمستفيدين اختيار المسلخ المطلوب، وحجز الوقت المحدد لذبح الأضحية، من خلال بوابة "نما" الإلكترونية عبر زيارة الرابط التالي: https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=Jvd0vZKZ1lQ%3D.
وقال "الحارثي": إن الوزارة اتخذت كل الإجراءات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة؛ لتلبية احتياجات مرتادي المسلخ خلال عيد الأضحى المبارك، الذي تمثل في رفع جاهزية الجزارين، وعبر حملة "أضحيتي"؛ حيث تواجد الفرق المختصة في الأماكن العامة وحراج الأغنام.
ونوه إلى توفر خطط تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة المدى وبعيدة المدى، عبر خطة عمل وتوزيع العمالة والجزارين وتنظيم ورديات العمل.
وأكد "الحارثي" تكثيف الرقابة على كيفية التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التبليغ الفوري في حال ملاحظة وجود مخالفات، عبر الرقم الموحد (939) للتعامل معها وفق الأنظمة واللوائح المتبعة.