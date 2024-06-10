"الحارثي" يطمئن على جاهزية أسواق النفع العام والمسالخ بجدة

ولفت "الحارثي" إلى أن المسالخ المعتمدة في جدة هي: مسلخ جدة شرق الخط السريع، ومسلخ سوق الأنعام المركزي جنوب المحافظة بمنطقة الخمرة"، وهي مسالخ ثابتة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وستعمل بانتظام من بعد صلاة الفجر حتى 8 مساءً.