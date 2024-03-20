"كفى" تقود "165" شابًّا للإقلاع عن التدخين بالقنفذة في رمضان

واشتملت فعاليات المبادرة التي انطلقت مع بداية شهر رمضان، على معارض توعوية وعيادة للإقلاع عن التدخين، وقسم السكري والضغط، كما تمّ توزيع الهدايا التوعوية على المتسوقين.