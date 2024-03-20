"كفى" تقود "165" شابًّا للإقلاع عن التدخين بالقنفذة في رمضان

نفّذ فرعُ جمعية "كفى" بمحافظة القنفذة، مبادرةَ "رمضان غيرني"، في عدد من الجهات الحكومية والمراكز التجارية والحدائق العامة والملاعب.
جاء ذلك بالتعاون مع مستشفى القنفذة العام، وفريق "كفى" التطوعي، والتطوع الصحي.
واشتملت فعاليات المبادرة التي انطلقت مع بداية شهر رمضان، على معارض توعوية وعيادة للإقلاع عن التدخين، وقسم السكري والضغط، كما تمّ توزيع الهدايا التوعوية على المتسوقين.
وقال المدير التنفيذي لفرع جمعية "كفى" بالقنفذة حمزة الحليسي: إن أكثر من "165" حالة أقلعت عن التدخين، فيما قدمت العيادات المتنقلة والثابتة "200" استشارة، وجرى توزيع أربعة آلاف كارت توعوي.
واستفاد "270" شخصًا من عيادة السكري والضغط، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، ليبلغ عدد المستفيدين أكثر "5200" شخص.
وقدم "الحليسي" الشكرَ لمدير مستشفى القنفذة العام، وفريق "كفى" التطوعي، والتطوع الصحي؛ على هذا العطاء المتجدد.
كما قدّم الشكر لمؤسسة صالح ثويني الثنيان، على دعمها ورعايتها للبرنامج.