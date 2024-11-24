غداً بجدة بحضور نائب أمير مكة.. انطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه

ويتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعزز الابتكار في إدارة الموارد المائية، وتساهم في مواجهة تحديات الاستدامة، وتؤكد مكانة المملكة العربية السعودية الرائدة في قطاع المياه عالمياً، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030، حيث تتطلع الهيئة السعودية للمياه، من خلال تنظيمها لهذا المؤتمر، إلى مشاركة الأثر الذي يصنعه الابتكار في تعزيز النمو المستدام، وإبراز التزام المملكة بتحقيق الاستدامة وأهميتها كركيزة أساسية لرؤيتها في القطاعات كافة.