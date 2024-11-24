غداً بجدة بحضور نائب أمير مكة.. انطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه

بحضور الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، تنطلق غداً الاثنين في جدة أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمياه بمشاركة أكثر من 480 خبيراً ومتحدثاً من أكثر من 20 دولة، وأكثر من 40 جهة رائدة في قطاع المياه بينها منظمات وجامعات مرموقة.
ويناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أكثر من 180 ورقة علمية تسلط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول المستدامة لإدارة الموارد المائية، كما يشهد حفل الافتتاح الإعلان عن الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في تحلية المياه بنسختها الثانية، التي تقدم لها أكثر من 540 مشاركاً من 140 جامعة ومركز مثلوا 56 دولة، يتنافسون في ستة مسارات.
كما سيتم تكريم أصحاب المشاريع الفائزة والشركات الراعية للجائزة، بالإضافة إلى مجموعة من المبتكرين العاملين في قطاع المياه تقديراً لجهودهم وأدوارهم في تحقيق قيمة مضافة اقتصادياً أو اجتماعياً أو تقنياً، تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة.
ويواكب المؤتمر تدشين المعرض المصاحب الذي يعرض المشاريع المبتكرة وأحدث التقنيات في مجالات تحلية المياه، معالجة المياه، وإعادة تدويرها، وسيشهد ولأول مرة إطلاق هاكاثون المياه “مياهثون”، الذي ينظمه مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، برعاية الهيئة السعودية للمياه وذراعها البحثي معهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة، بالشراكة مع عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في المملكة.
ويتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات تعزز الابتكار في إدارة الموارد المائية، وتساهم في مواجهة تحديات الاستدامة، وتؤكد مكانة المملكة العربية السعودية الرائدة في قطاع المياه عالمياً، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030، حيث تتطلع الهيئة السعودية للمياه، من خلال تنظيمها لهذا المؤتمر، إلى مشاركة الأثر الذي يصنعه الابتكار في تعزيز النمو المستدام، وإبراز التزام المملكة بتحقيق الاستدامة وأهميتها كركيزة أساسية لرؤيتها في القطاعات كافة.