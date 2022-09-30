شاهد.. تكريم حافل بجازان لأبناء شهداء الواجب والمتوفين من منسوبي التعليم

كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، صباح أمس الخميس؛ بحضور مساعديه ومديري ومديرات الإدارات التابعة، 30 طالبًا وطالبة من أبناء وبنات شهداء الواجب والمتوفين من منسوبي التعليم، ضمن الحفل الذي نظمه مكتب وفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ92 لتوحيد المملكة العربية السعودية؛ وذلك بهدف إدخال البهجة على قلوبهم ومشاركتهم أيام الوطن الخالدة.
ونوّه "عقدي" إلى أهمية الاحتفاء بطلابنا من أبناء وبنات شهداء الواجب، في مناسبة عظيمة كاليوم الوطني؛ لكونه واجبًا وطنيًا علينا جميعًا؛ للفخر بآبائهم في هذا اليوم العظيم وفرصة للوقوف على تضحيات آبائهم في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا التي خلدوها بدمائهم ملاحم وعز وفخر لأبنائهم وبناتهم من بعدهم، مؤكدًا أننا اليوم نحتفل بيومنا الوطني في أمن وأمان بفضل تلك التضحيات التي صدت محاولات كل معتد أثيم للنيل منا.
وأضاف: "كما أن هذا اليوم ليدعونا أيضًا لشكر زملائنا منسوبي التعليم ممن رحل عنا من خلال تكريم أبنائهم وبناتهم ومشاركتهم احتفالات يومنا الوطني؛ عرفانًا منا بالدور الذي قاموا به في سبيل إنارة عقول أبناء وبنات وطننا، وإلى جهودهم التي بذلوها في ميدان التعليم طيلة مسيرتهم العملية".
وكشفت مديرة مكتب وفاء بتعليم جازان الدكتورة وداد يماني، أنه وبتوجيهات مدير عام التعليم المكلف احتفت الإدارة العامة بـ30 طالبًا وطالبة من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين في اليوم الوطني الـ92 وذلك انطلاقًا من رسالة الإدارة في أن تقدم الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية لهم، والتخفيف من الآثار النفسية؛ جراء فقدهم لآبائهم من الشهداء ومنسوبي التعليم، وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم في مختلف المناسبات الوطنية ومن ذلك اليوم الوطني.