شاهد.. تكريم حافل بجازان لأبناء شهداء الواجب والمتوفين من منسوبي التعليم

ونوّه "عقدي" إلى أهمية الاحتفاء بطلابنا من أبناء وبنات شهداء الواجب، في مناسبة عظيمة كاليوم الوطني؛ لكونه واجبًا وطنيًا علينا جميعًا؛ للفخر بآبائهم في هذا اليوم العظيم وفرصة للوقوف على تضحيات آبائهم في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا التي خلدوها بدمائهم ملاحم وعز وفخر لأبنائهم وبناتهم من بعدهم، مؤكدًا أننا اليوم نحتفل بيومنا الوطني في أمن وأمان بفضل تلك التضحيات التي صدت محاولات كل معتد أثيم للنيل منا.