مستشفى جامعة المؤسس يحتفل غدًا باليوم العالمي للتوعية باضطرابات النوم

وقالت إن هرمون النمو يساهم في بناء عضلات وأنسجة الجسم، ويعتمد على نمو الجسم بشكل عام، ويتم إفرازه من خلال الغدة النخامية في الدم. ويعتمد هرمون النمو على تعزيز مرحلة النمو لدى الأطفال والمراهقين قبل سن السادسة عشرة، ويحافظ على التمثيل الغذائي، ويعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم. فالغدة النخامية تعمل على إفراز هرمون النمو لتحفيز الجسم، وزيادة مراحل النمو لدى الأطفال. وهناك العديد من العوامل التي تزيد من مستوى هرمون النمو في الجسم، كالنوم المنتظم، والرياضة اليومية، وتناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم. أما السهر فيعيق ذلك، ولكن من حكمة الله أن يعود هرمون النمو للعمل بشكل طبيعي عند الأطفال واليافعين في حال تجنُّب السهر.