تبوك.. "الحربي" يطلق غدًا مهرجان المنتجات الزراعية الأول في ضباء

يدشن محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي، غدًا الثلاثاء، فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الأول بالمحافظة، في الكورنيش الشمالي، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي.