تبوك.. "الحربي" يطلق غدًا مهرجان المنتجات الزراعية الأول في ضباء

يدشن محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي، غدًا الثلاثاء، فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الأول بالمحافظة، في الكورنيش الشمالي، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي.
يأتي ذلك بمشاركة 20 عارضًا من المزارعين الذين سيعرضون منتجاتهم الزراعية، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية.
وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي: إن المهرجان سيستمر لمدة ثلاثة أيام ويضم العديد من المشاركات التي جاء من أبرزها المنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الناتجة منها وجناح توعوي عن الزراعة العضوية.
وأضاف: أن فرع الوزارة يسعى من خلال هذه الفعاليات لمساعدة المزارعين وفتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم داخل المحافظة وخارجها.
وثمّن المهندس "الرويلي" رعاية محافظ ضباء بدعمه وتدشينه المهرجان، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتقديم التسهيلات والدعم الفني لكل مزارعي المنطقة، لما تمثله منتجاتهم من أهمية كبيرة وجودتها كمًا ونوعًا.
ودعا جميع أهالي المحافظة لزيارة المهرجان للاستفادة مما يقدم فيه من منتجات خلال أيام فعالياته التي تبدأ من الخامسة عصرًا إلى العاشرة مساءً.